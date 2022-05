Contre-Courant : les concerts intimes dans des lieux à couper le souffle sont de retour cet été

C’est le 31 juillet que sera lancée la deuxième édition de Contre-Courant, la série de concerts intimes qui prend place dans différents lieux à couper le souffle au Québec.

Le premier concert sera celui de l’auteur, compositeur, interprète et multi-instrumentiste montréalais Leif Vollebekk. Le spectacle prendra place sur le magnifique site de la ferme Miels d’Anicet.

Comme le but de Contre-Courant est de connecter l’humain, la nature et l’art lors d’un même évènement, la Ferme sera accessible au public en journée également afin que ce dernier puisse visiter les lieux et s’imprégner de toute la beauté du territoire.

Il sera aussi possible de casser la croûte à la Cantine Pollen & Nectars avant le spectacle prévu pour 19h. Myriam Gendron assurera la première partie.

Les spectateurs sont invités à apporter couvertes et chaises de camping pour s’installer confortablement.

La vente de billets pour ce premier concert de la deuxième édition de Contre-Courant commencera le 6 mai à midi.

Restez à l’affût pour le second concert qui sera quant à lui annoncé à la mi-mai.

Contre-Courant

Dès le 31 juillet 2022 à la ferme Miels d’Anicet à Ferme-Neuve

