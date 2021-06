Long week-end : 5 activités à faire en plein air dans le Grand Montréal

Après plusieurs mois à écouter des séries télé en rafale sur votre divan, c’est le temps de sortir dehors pour bouger, explorer la ville et même peut-être découvrir des endroits du Grand Montréal dont vous ignorez peut-être l’existence.

Le long week-end est l’occasion idéale pour ranger son linge mou et sortir profiter de l’extérieur au maximum. Voici donc cinq activités à faire en plein air dans le Grand Montréal pendant ce week-end.

Psst. Ces activités seront encore plus agréables et réussies si vous êtes habillé et chaussé en conséquence avec de bonnes chaussures comme les nouvelles Nano X1 Adventure de Reebok.

1. Courir au parc-nature de l'Île-de-la-Visitation

Pour faire changement du parc Lafontaine, du parc Maisonneuve ou encore du mont Royal, allez courir au parc-nature de l’Île-de-la-Visitation. L’endroit est le plus urbain des parcs-nature et longe la rivière des Prairies.

La piste de randonnée est parfaite pour faire de la course à pied ou même juste de la marche, si vous n’êtes pas encore capable de courir les 8,5 kilomètres de distance.

Vous pourrez également vous arrêter reprendre votre souffle et admirer la rivière des Prairies aux différents points de vue que vous croiserez sur votre chemin. Plus de détails ici.

2. S’entraîner à l’extérieur gratuitement au circuit Trekfit du parc Jean-Drapeau

L’été, c’est à l’extérieur que vous devez vous entraîner, surtout lorsqu’il fait beau. Comme le Grand Montréal est choyé sur le plan des parcs et structures pour vous entraîner, il n’y a aucune excuse pour ne pas enfiler vos chaussures de sport et de vous y mettre.

L’un des meilleurs gyms extérieurs selon Silo 57 est sans aucun doute le circuit Trekfit du parc Jean-Drapeau. Les cinq stations totalisent 17 modules pour un entraînement des plus complets! Plus de détails ici.

3. Une balade à vélo au bord du canal de Lachine

Un grand classique montréalais est la balade à vélo au bord du canal de Lachine. Que ce soit en Bixi ou avec votre propre vélo, ce tronçon du réseau cyclable du Sud-Ouest de l'île de Montréal est parfait pour les cyclistes débutants comme expérimentés, puisqu’il est plat.

La piste suit le canal sur 13,5 kilomètres, depuis l'autoroute Bonaventure, à l'ouest du Vieux-Port, jusqu'au chemin du Musée, à Lachine.

L’important, c’est d’être bien habillé et chaussé pour l’aventure et prévoir un petit arrêt crème glacée ou bière dans l’un des foodtrucks ou bars qui donnent sur le canal.

4. Faire une randonnée en forêt avec son chien

Les longs week-ends sont toujours le moment idéal pour prévoir une randonnée en forêt. Si vous avez un chien, trouvez un endroit où vous pouvez l’amener avec vous pour le faire bouger également.

Dans le Grand Montréal, l’une des belles places où les chiens sont acceptés est au parc national d’Oka, sur le sentier Le Calvaire d’Oka. Ce chemin de 4,4 kilomètres de niveau «facile» mène au sommet d’une colline où se trouvent trois chapelles du 18e siècle.

C’est vraiment une belle randonnée à faire en solo avec pitou, ou avec des amis! Plus de détails ici.

5. Faire de la tyrolienne dans le Vieux-Montréal

Pour ceux qui voudraient profiter du long week-end pour vivre des sensations fortes, la tyrolienne de 1 200 pieds dans le Vieux-Port est l’activité par excellence.

Cette tyrolienne est le tout premier circuit urbain du genre dans une ville canadienne. C’est super sécuritaire et pas très coûteux avec un prix de 19,99 $ pour les 13 ans et plus.

Un incontournable comme activité extérieure en pleine métropole! Plus de détails ici.

Les nouvelles Nano X1 Adventure de Reebok, qui sortiront le 1er juillet prochain, sont les chaussures tout indiquées pour vous entraîner autrement à l’extérieur et profiter de la belle saison pour faire le plein de nature!

En plus, les chaussures sont super belles, alors pas de gêne pour vous arrêter prendre un verre ou un café glacé sur une terrasse après votre activité!