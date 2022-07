Un adorable «shoebox» rénové et doté d'une grande cour arrière à vendre à 649 000$ à LaSalle

Nombreux sont les Montréalais et les Montréalaises qui caressent le rêve d’habiter un jour dans un fameux shoebox.

Voilà qu’il y en a un adorable qui vient de faire son apparition sur le marché, et il risque d’en charmer plusieurs.

Groupe Sutton - Centre Ouest inc.

Construite en 1922, cette propriété est située dans un secteur de choix de LaSalle, pas trop loin du bord de l’eau.

À l'intérieur, dès l’entrée, on trouve un salon de bonne taille qui présente bien des options d’aménagement.

C’est vers l’arrière de la maison que vous trouverez la cuisine, avec un grand îlot, et la salle à manger.

L’espace restreint a été ingénieusement aménagé afin que chaque pied carré soit utilisé à son plein potentiel.

Le shoebox possède trois chambres ainsi qu’une salle de bain entièrement rénovée pour un total de neuf pièces.

Ceux qui remettent en question l’espace du shoebox seront certainement ravis d’apprendre qu’une véranda aménagée fait actuellement office de salle de rangement. Les futurs propriétaires aménageront cependant l’espace selon leurs besoins.

Ceux-ci profiteront également d’une belle cour aménagée et intime à souhait. En tout, la maison est sise sur un terrain de 5000 pieds carrés. Un vrai luxe à Montréal!

Le shoebox se trouve à proximité du parc LaSalle et de la rue Notre-Dame, qui compte de nombreux restaurants et bars et de nombreuses boutiques.

Découvrez l’intérieur complet de la propriété dans la vidéo ci-dessus.

Ce sont Louma Baalbaki et Mohamad Baalbaki, du Groupe Sutton - Centre Ouest inc., qui s’occupent de la vente de cette propriété. Le prix demandé est de 649 000$.

