L'entreprise québécoise Moonday lance une nouvelle chandelle aux Lucky Charms

Célèbre pour ses chandelles à l'esthétique irréprochable, voilà que Moonday vient gâter sa clientèle avec une nouvelle chandelle éclatée.

Après la chandelle aux Fruit Loops, Moonday a annoncé aujourd'hui la nouvelle addition de sa boutique en ligne: la chandelle de cire de soja entièrement naturelle Cereal-loulsy aux céréales Lucky Charms.

Moonday

Cette bougie saura certainement en replonger plusieurs dans de doux souvenirs d'enfance. Le parfum de céréales et de guimauves sucrées reproduit à merveille l'odeur des populaires céréales.

C'est avec Milky & co que Moonday a collaboré pour créer ce petit bijou de chandelle. Elle coûte 28$.

Moonday

Pour tous ses produits, la marque n'utilise que des ingrédients 100% végétaliens et naturels et toutes les chandelles sont parfumées avec des fragrances et des huiles essentielles sans phtalates.

Les quantités sont limitées, cliquez ici pour faire des réserves. C'est une excellente idée de cadeau et un arbre est planté à chaque commande passée.

Pour trouver des points de vente, c'est ici.

