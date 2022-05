Une nouvelle collection d’accessoires de cuisine colorée par Our Place X Selena Gomez

La tendance est définitivement à la couleur actuellement en décoration. Il est donc temps de délaisser les teintes neutres et opter pour des accessoires qui ont du punch!

L'une des façons les plus simples d’adopter la tendance est sans contredit sous la forme d’accessoires de cuisine.

courtoisie

Selena Gomez et la populaire marque Our Place nous donne la parfaite occasion de succomber à la tendance colorée grâce à la nouvelle collection.

La chanteuse et actrice s’est associée avec les créateurs de la fameuse Almost Pan pour créer une collection d’accessoires de cuisine aux couleurs de joyaux: Azul, un bleu électrique qui apporte une touche ludique à toutes les cuisines, et Rosa, un rose baie riche inspirée des rouges à lèvres audacieux et des petits fruits les plus juteux.

courtoisie

courtoisie

Ces jolis coloris en édition limitée ont été transposés à plusieurs produits phares d’Our Place, comme la Always Pan et le Perfect Pot, ce dernier étant idéal pour recevoir famille et amis en grand.

Également dans la gamme, des verres design, des assiettes et des couteaux colorés qui ajoutent un brin d’originalité à nos tiroirs. Du point de vue des prix, ils oscillent entre 60$ et 220$, selon les produits choisis.

Selena Gomez a choisi de s’associer à Our Place pour célébrer les moments passés en cuisine avec les gens aimés et la prochaine saison de sa série d’émissions de cuisine, Selena + Chef.

La vedette et la marque ont d’ailleurs décidé d’offrir 10% du prix de vente à l’organisme Rare Impact, qui a pour mission de sensibiliser la population à l’importance de la santé mentale chez les jeunes et générer plus de services pour la soigner.

La collection est disponible en ligne.

Ne manquez pas nos dernières vidéos!

s