Une IMMENSE maison architecturale avec spa, sauna et terrain de basketball à vendre à Léry pour 2 250 000$

Ce plain-pied entièrement rénové profite d'un emplacement de choix au bord de l'eau sur la presqu'île du lac Saint-Louis à Léry.

L'espace de vie fut conçu par Park Place Estates et LUX Decor, et se distingue par ses impressionnants volumes.

Émil Mihov, Octo-Média

Dans le hall d’entrée, du mobilier intégré saura plaire aux personnes qui aiment le rangement et l’organisation.

Passé le hall, l'espace de vie principal à aire ouverte sis sous un toit mansardé de 14 pieds mettant en valeur des poutres apparentes pour un maximum de cachet.

Alexandre Parent, Studio Point de Vue

Les fenêtres de chaque côté du bâtiment offrent une vue incomparable sur le panorama de la maison.

Une salle à manger attenante au salon peut accueillir de nombreux invités.

Alexandre Parent, Studio Point de Vue

Au salon, un foyer linéaire au propane et un mur accent en bois de grange en mettent plein la vue.

De son côté, la cuisine est digne des plus grands magazines de décoration. Elle se démarque par son IMMENSE îlot de 18 pieds en quartz pouvant asseoir six personnes et ses trois puits de lumière. Oui, oui! Trois puits de lumière!



Alexandre Parent, Studio Point de Vue





Tout au fond se trouvent une salle familiale ainsi qu'une salle d'eau avec des appareils de buanderie. La salle familiale est idéale pour les soirées entre amis ou en famille.

La chambre principale est digne d’une suite rappelant les hôtels-boutiques. Un accès à l’extérieur est possible et mène vers un spa. Imaginez faire une petite saucette juste avant de se coucher. Un vrai rêve!

Alexandre Parent, Studio Point de Vue

Derrière des portes coulissantes, les futurs propriétaires pourront profiter d’une d'une salle de bains privée munie d'un plancher chauffant, d'une grande douche en céramique et en verre, d'une baignoire autoportante et d'une vanité double flottante.

Une garde-robe de type walk-in complète la suite.

Visionnez la vidéo ci-haut pour témoigner de la beauté de cette propriété!

Au total, vous trouverez trois chambres, une salle d’eau et deux salles de bains dans la propriété.

Une salle de bains secondaire conclut la visite.

Alexandre Parent, Studio Point de Vue

À l’extérieur, le terrain boisé de 42 221 pieds carrés profite d'une intimité absolue. Celui-ci est aménagé d'une terrasse en pavé uni, d'une piscine linéaire creusée, chauffée et saline, d'un lounge, d'un spa, d'un terrain de basketball et d'un garage détaché. Rien de moins!



À l’avant de la maison, l'allée permet le stationnement de quatre voitures, en plus du garage double et d'une allée supplémentaire. Ce n’est pas l’espace qui manque, on s’entend.

C’est Charles-Alexandre Sylvestre de RE/MAX qui s’occupe de la vente de cette impressionnante maison. Le prix demandé est de 2 250 000$.

