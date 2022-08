Un superbe condo vaste et lumineux pour 749 000$ au cœur de Notre-Dame-de-Grâce

C’est au rez-de-chaussée d’un immeuble de 1916, entièrement refait (ou presque) au cours des dernières années, que se trouve ce magnifique condo à vendre.

Non seulement les 1 406 pieds carrés d’aire habitable offrent une tonne de possibilités, les propriétaires actuels ont rénové et décoré le logement avec beaucoup de goût.

L’entrée et son plancher à motif donnent le ton.

Deux premières pièces fermées se trouvent à gauche : un bureau avec rangement intégré et la chambre principale avec une jolie tête de lit en lambris.

La chambre principale a également droit à un espace walk-in qui en surprendra plus d’un.

La pièce-penderie est en fait aménagée dans la troisième chambre du logement. C’est un espace haut de gamme qui rendra plusieurs invités jaloux.

Une seule salle de bain se trouve dans ce logement et elle a été rénovée au goût du jour.

Une spacieuse aire ouverte occupe l’arrière du condo. Les pièces communes se partagent un espace hyper lumineux.

La cuisine qui a été refaite en 2020 profite d’un magnifique îlot avec place assise.

Le coin salle à manger est juste en face. On y trouve une banquette afin de dégager l’espace.

Finalement, les futurs propriétaires peuvent profiter d’une jolie terrasse à l’arrière.

Visionnez la vidéo ci-haut pour voir à quoi ressemble ce joli condo!

Des tuiles de verdure décoratives ont été ajoutées au plafond ce qui en fait une véritable petite oasis urbaine.

Une allée latérale exclusive offre un peu plus d’espace extérieur et il y a même un stationnement à motos et vélos.

Ce magnifique condo indivis est à vendre pour la somme de 749 000$ par la courtière Marie-Pier Le Denn.

