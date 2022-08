Des tapis touffetés faits à la main à Montréal pour un décor EXTRA

À la recherche d’un item décoratif un peu EXTRA pour ajouter de la personnalité à une pièce de votre logement?

Les tapis touffetés de la jeune entreprise montréalaise Teppi risque fort bien de vous faire de l’œil.

Pour ceux qui l’ignorent peut-être. Teppi c’est la compagnie sœur de Baltic Club.

Les deux designers derrière l’entreprise fabriquent d’incroyables tapis faits de laine néozélandaise qui ne laissent personne indifférent.

Cette laine est filée à la main en fil pour que ce dernier soit ensuite teint à l'aide de colorants naturels.

La suite du processus de création se fait entièrement à Montréal où le fil est tufté pour créer de magnifiques tapis moderne et unique.

La toute première collection de Teppi est composée de quatre modèles différents : Simona, Lena, Fritz et Finn. Seulement le Fritz peut être commandé en deux différentes tailles et couleurs.

Les prix varient entre 379$ et 1 009$. C’est le prix à payer pour un tapis des plus uniques, fabriqué à la main et qui durera plusieurs générations.

Pour ceux qui sont curieux de voir comment l’équipe de Teppi réalise ces œuvres d’art, consultez le Tiktok de l’entreprise!

Pour magasiner les tapis, c’est sur le site de Simons ou directement sur le site du studio!

