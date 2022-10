Une buanderie rétro où voir la vie en rose à Montréal

Qui a dit que de faire son lavage était ennuyant? La buanderie Chez Pinkita vous propose un décor «Barbie» où laver votre linge sale tout en faisant quelques trouvailles gourmandes.

Ce petit établissement situé sur l'avenue Fairmount, dans le Mile-End, attire les curieux depuis son ouverture en 2021. Il faut dire que son décor sucré ne passe pas inaperçu!

Ici, non seulement vous ferez votre lavage dans de jolies laveuses et sécheuses roses, mais aussi vous pourrez en profiter pour commander une boisson rose ou encore prendre quelques photos dans le «musée» de jouets roses.

De plus, la buanderie possède un coin boutique où sont offertes quelques friandises funkys, comme une Kit Kat à la fraise, des bonbons au litchi et plus encore!

Voilà une adresse colorée et amusante où faire son lavage le dimanche!

Chez Pinkita

75, avenue Fairmount Ouest, Montréal

Ne manquez pas nos dernières capsules!

s