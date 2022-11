Menu Extra lance un menu de Noël DÉCADENT à déguster en pantoufle chez vous

Enfilez vos plus belles pantoufles et votre pyjama à paillettes, car Menu Extra vous propose un menu de Noël absolument décadent à déguster dans le confort de votre appartement.

Une fois de plus, la brigade derrière les menus à réchauffer les plus cools en ville vous propose de souligner le temps des Fêtes en grand avec un repas traditionnel réinventé. Vous n’avez qu’à partir votre four et le tour est joué!

Au menu, vous aurez le choix entre le célèbre Wellington de bœuf servi avec farce tourtière et jus au ragoût de pied de cochon ou encore l’option végétarienne qui est composée de pissaladière de champignons sauvages.

En accompagnement vous aurez droit à un potage de carottes et navet, une purée de pommes de terre, betteraves marinées, du ketchup aux fruits québécois, un gâteau Reine Élisabeth ainsi que des fleurs pour décorer! Pas de panique si vous n’êtes pas très à l’aise derrière le fourneau, car des instructions simples et claires sont également fournies avec le repas.

En plus du savoureux menu offert, les clients de Menu Extra peuvent ajouter une entrée d’huîtres Rockefeller ou encore un parfait de foie gras aux Sauternes et croutons briochés moyennant un petit extra.

Côté vin, il est possible d’ajouter à votre commande quelques suggestions du sommelier.

Le menu de Noël de Menu extra sera offert les 15-16-17, 21-22-23 ainsi que les 28-29-30 décembre. Le menu se conserve trois jours après la réception.

Vous pouvez vous procurer votre commande en personne dans leur succursale du boulevard Saint-Laurent ou encore opter pour la livraison à domicile si vous habitez dans un rayon de 45 kilomètres de la boutique.

Menu de Noël de Menu Extra

85$ par personne

Commandez ici.

