9 artisans à découvrir aux Puces Pop

Encore une fois cette année, le marché Puces Pop sera l’occasion pour vous de découvrir des artisans locaux qui font du beau. Bijoux, illustrations, chandelles qui sentent le ciel... La crème de la crème de l’artisanat montréalais se donne rendez-vous durant deux weekends complets en décembre.

Les 9, 10 et 11 décembre ainsi que les 16, 17 et 18 décembre ce sera l’occasion parfaite de trouver des cadeaux dernière minute tout en encourageant l’achat local.

Voici donc 9 artisans à découvrir à l’édition hivernale des Puces Pop!

Cette petite entreprise locale propose une belle sélection de produits fabriqués en céramique. On retrouve sur leur site web de jolis objets pour la maison comme une main de sel, un porte-allumette pratique et mignon et des chandeliers parfaits à offrir en cadeau.

Si vous êtes à la recherche de bijoux délicats à offrir en cadeau ou pour vous, les créations de Cote Ouest risquent de vous plaire. Parmi la sélection on retrouve des boucles d’oreilles, des bracelets délicats, des bagues et plus encore.

La boutique Minipott s’adresse principalement aux amateurs de jolies céramiques et de pièces de vaisselle uniques. Sur sa boutique Etsy, on peut se procurer de belles tasses au design imparfait et fabuleux, des vases colorés et plus encore!

On craque pour cette belle tasse à 36$.

Les produits pour le corps et les cheveux de l’entreprise Nuances self-care seront disponibles durant le premier weekend du marché. Ce sera l’occasion d’essayer leur exfoliant au piña colada et leur crème pour le corps au cidre de pommes.

La petite entreprise située à Natashquan propose des produits pour le corps et à manger fabriqués à partir de végétaux nordiques cueillis au fil de la saison dans des lieux protégés de la Minganie. On y retrouve des savons, des crèmes, mais aussi quelques savoureuses gelées et autres produits gourmands à essayer.

Décorer avec des chandelles est plus populaire que jamais et cette petite entreprise locale l’a bien compris. Celle-ci crée des chandelles de toutes les formes afin de s’agencer à n’importe quel décor ou n’importe quelle occasion. Pour la période des Fêtes, vous pourrez vous procurer des chandelles en forme de maisons scandinaves ou de sapin.



Vous pouvez les contacter en message privé sur Instagram afin de passer votre commande de chandelles.

Si vous êtes à la recherche d’objets ludiques pour gâter votre entourage, vous risquez d’être charmé par la petite entreprise C’est Paulette. Ici, on vous propose des t-shirts, des crewnecks et des casquettes à motifs, mais aussi des colliers (trop beaux) pour vos chiens, des tote bags, des carnets de notes et un joli porte-clés.

Les bijoux colorés de Crocodile Agile sont de véritables «statement piece». Si vous aimez arborer un look flyé et coloré, vous serez charmés par les jolies créations de cette boutique bien de chez nous. On adore les boucles d’oreilles de la collection Seona!

9. Mimi LaRouleuse

Cette créatrice de bijoux et d’objets déco propose une belle sélection de produits qui feront certainement plaisir à vos proches.

On adore ce joli chandelier en forme de vague à 50$.

5075 rue Rivard

9 au 11 décembre

16 au 18 décembre

*Notez que les artisans sont là seulement un week-end sur deux, alors vérifiez sur le site de Puces Pop pour connaître la programmation avant de vous y rendre!

