Une maison surprenante à la décoration soignée à vendre pour 385 000$ à Saint-Romuald

C’est à Lévis, dans le quartier Saint-Romuald, que se trouve cette jolie maison à étages.

Les futurs propriétaires profiteront d’une vue partielle sur le fleuve ainsi que d’une belle luminosité grâce à la grande fenestration.

L’immeuble possède deux adresses. Son achat peut donc devenir une belle opportunité de créer un logement à revenus ou un bigénération.

L’intérieur surprend avec son allure soignée et moderne.

La cuisine a eu droit à une transformation complète et présente un grand îlot et un comptoir de quartz. Il y a également un lave-vaisselle, une plaque de cuisson à induction, un four encastré et un évier double en granit.

La salle à manger, gâtée en fenêtres, fut également agrandie.

L’aire ouverte présente un salon. Un balcon est d’ailleurs accessible du salon.

La maison offre deux chambres et deux salles de bains. Ces dernières furent entièrement rénovées.

Un rangement se trouve au sous-sol.

Des arbres matures entourent la maison. Le tout se situe à quelques minutes des ponts et des commerces.

La propriété est à vendre sur le site DuProprio. Le prix demandé est de 385 000$.

