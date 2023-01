Ce spa vous encourage à profiter pleinement de l’hiver et ça fonctionne!

Ceux qui peuvent se vanter d’aimer l’hiver en connaissent le secret: il faut le vivre, plutôt que le subir! Et c’est exactement ce que propose le Strøm spa nordique avec son concept d’«hivernothérapie».

L’hivernothérapie, c’est quoi exactement? Il s’agit en fait d’un mouvement lancé par le Strøm à l’hiver 2021 qui vise à transformer notre perception de la saison froide en améliorant notre mode de vie et notre état d’esprit.

Si pour vous hiver rime avec déneigement, froid et slush, vous serez heureux d’apprendre qu’il est maintenant possible d’aller se ressourcer en nature et de faire de la saison froide une alliée plutôt qu’une ennemie.

Expérience thermale hors du commun, gastronomie nordique, tranquillité et réconfort sont au rendez-vous dans chacun des établissements Strøm.

Des ateliers de pleine conscience et de méditation sont également offerts sur place pour vous aider à vous poser et à (re)connecter avec la nature.

Si vous êtes de passage au Strøm spa nordique du Mont-Saint-Hilaire, sachez qu’il est aussi possible d’aller vous balader à deux pas de l’établissement sur les sentiers du Domaine Poissant afin d’observer des... alpagas! Bonne dose d’ocytocine, garantie!

Que vous soyez toujours au point d’apprivoiser l’hiver ou que vous vous définissiez comme un amoureux de cette saison, voilà l’occasion idéale d’embrasser le quotidien et de faire de cette saison un moment un peu plus doux pour le corps et l’esprit.

Strøm spa nordique

1001, boul. de la Forêt, Verdun

641, ch. de la Montagne

515, boul. Champlain, Québec

1705, rue Roy, Sherbrooke

Alpagas du Domaine Poissant

1235, ch. de la Montagne, Mont-Saint-Hilaire

