10 marques de bijoux locales à offrir à sa tendre moitié

Les Fêtes sont l'occasion rêvée d’offrir à celle ou celui qui fait battre notre cœur un objet de luxe convoité, comme une bague sertie de pierre (offerte agenouillé, de préférence) ou encore un sautoir qui viendra s’agencer à toutes ses tenues.

Le savoir-faire de ces marques, joailliers, et designers de bijoux québécois répondra à toutes les envies de ceux qui veulent offrir une touche de fantaisie à l’être cher.

Découvrez sans plus tarder 10 marques de bijoux locales qui valent le détour.

Ce duo mère-fille utilise l’imprimante 3D pour créer des bijoux originaux, légers, mais toujours de qualité. On y retrouve des boucles d’oreilles au design délicat et minimaliste, ainsi que des bracelets aux coloris qui satisferont toutes les envies.

Drae collection s’allie avec une panoplie d'influenceurs pour créer des collections de bijoux qui reflète les tendances du moment. La dernière, signée Clodelle, combine le délicat et le masculin.

Le but de l’entreprise québécoise fondée par Megan Peron en 2019 est d’offrir des bijoux minimalistes pour les femmes de tous les âges et dans une fourchette de prix accessible. Tous les colliers et bracelets sont assemblés/faits à la main au Québec.

La joaillière montréalaise utilise un assemblage de métaux pour créer des pièces uniques. L’architecte de formation puise son inspiration des formes et objets qui l’entoure pour créer des bijoux organiques et intemporels.

Cette marque de bijoux écologique utilise des déchets vitrifiés pour créer des diamants noirs écologiques et uniques. Les bijoux sont conçus à la main et numérotés soigneusement. Un cadeau unique, qui utilise les restes de la surconsommation pour créer du beau.

Envie de jolis bijoux fantaisie, perlés, dorés et à bon prix? Mbeads est une destination de choix pour trouver des pièces abordables, dans les tendances du moment.

La réputation de MYEL design n’est plus à faire. Les pièces sont fabriquées à la main à Montréal et tout récemment, la marque a décidé de participer au Fairmined 100 Challenge, pour créer une collection respectueuse des meilleures pratiques en matière d’extraction de l’or, respectueuse de l’humain et de l’environnement.

Les nostalgiques se souviendront des fameuses boutiques Bizou, présentes dans (presque) tous les centres d’achats de la province. La marque québécoise a tout récemment revampé complètement ses collections et offre des bijoux de qualité, en acier inoxydable, argent sterling et même en or 10k à prix plus qu’abordables.

La joaillière dessine tous ses modèles, qui sont ensuite fabriqués à la main en Italie. On ne parle pas de minimalisme ici! Ses collections sont extravagantes et colorées, idéales pour celles et ceux qui souhaitent faire forte impression!

En plus de bijoux délicats en or, vermeil et argent, Horace propose une foule d’accessoires tendance qui saura plaire aux fashionistas. Leur nouvelle collection met de l'avant la perle, une tendance phare de 2022-2023.

