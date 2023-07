Une maison toute blanche et fraîchement rénovée à vendre à Saint-Lazare pour 569 000$

Ceux qui aiment les espaces épurés et minimalistes seront envoûtés par ce bungalow récemment rénové où le blanc est roi.

Omniprésent à travers l’ensemble des pièces, il donne presque l’illusion d’une toile blanche d’où toutes les possibilités peuvent émerger.

Nathan Van Egmond

Érigée à Saint-Lazare, à l’ouest de Montréal, la propriété construite dans les années 80 est méconnaissable grâce à un makeover complet, en faisant un véritable achat clé en main.

On y découvre une aire de vie principale dynamique grâce à un palier séparant le salon de l’espace cuisine et salle à manger. Les planchers de bois, le foyer ainsi que les accents décoratifs apportent chaleur et convivialité aux volumes.

Nathan Van Egmond

Visionnez la vidéo ci-haut pour la visite complète!

La cuisine, lumineuse et fonctionnelle, jouit d’un large îlot et d’une jolie vue sur la verdure de la cour.

Nathan Van Egmond

D’ailleurs, celle-ci n’est pas en reste! On y retrouve de vastes espaces où les amoureux de jardinage pourront laisser aller leur pouce vert ainsi qu’une terrasse surélevée, idéale pour prendre un bain de soleil et profiter des chaudes journées d’été.

Nathan Van Egmond

Le rez-de-chaussée se poursuit avec ses 2 chambres à coucher et sa salle de bain tendance, toutes plus immaculées les unes que les autres.

La maison dispose également d'un sous-sol avec chambre additionnelle qui n’attend qu’un coup de marteau pour se révéler dans toute sa splendeur.

Nathan Van Egmond

Que vous soyez un premier acheteur, une famille en quête d’un nid où vous établir ou une personne souhaitant sortir de la métropole, cette maison coche toutes les cases.

Nathan Van Egmond

Pour mettre la main sur cette coquette résidence, les futurs acheteurs devront débourser une somme de 569 000$. Ce sont Alex Moosz et Jeannie Moosz, du groupe ReMax Royal Jordan, Inc. qui assurent la vente.

