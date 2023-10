June Buvette: Une nouvelle buvette coquine dans Pointe-Saint-Charles

Ouverte depuis peu, la Buvette June n’aurait pu espérer un meilleur accueil dans un quartier qui a plein d’amour à donner.

Si le quartier de Pointe-Saint-Charles avait le vent dans les voiles depuis les derniers mois, il lui manquait une buvette où il fait bon se donner rendez-vous pour le 5 à tard.

La June Buvette, alias la « Buvette Coquine », est donc le nouveau repaire d’un quartier jusqu’ici plutôt mal desservi en la matière.

Ses fondateurs ne sont nuls autre que Thomas Engasser et Kevyn Houpert (La Traversée au spa Bota Bota), Thomas Vernis et Patrick Marion (Santos, Uniburger, Mignon, Buvette Pastek). À noter que le chef de cuisine de la June Buvette, Patrick Marion, a déjà travaillé au resto NOMA à Copenhague.

C’est d’abord la passion pour la bonne bouffe et les bons vins qui porte ce nouveau projet qui se veut sans prétention.

Le local de 50 places profite d’un immense îlot autour duquel s'organisent les services et dansent les serveurs. Une vasque dans l’îlot permet d’exposer les bouteilles et de les garder bien au frais durant les soirs.

Durant l’été, la porte de garage du local risque de demeurer ouverte, brouillant ainsi la frontière entre l’intérieur et l’extérieur.

C’est Guillaume Ménard de Ménard Dworkind (derrière la boutique Attitude, le Supernat, le vinvinvin, le Tiramisu) qui signe le décor plutôt feutré et moderne. Coup de cœur pour le mélange des matériaux qui respecte très bien le style du designer.

Côté nourriture, on y vient pour déguster une cuisine de saison empreinte de nostalgie. On parle ici des tacos de pétoncles (allô la créativité), le tartare de bœuf servit sur un rösti de pommes de terre, le burger de flétan et les plats de pâtes qui varient selon l’inspiration du chef.

Comptez payer entre 15 et 25$ pour les plats.

Côté boisson, en plus des cocktails signature, on y boit du très bon vin puisque la carte explore plusieurs régions du monde.

Celle-ci ne se limite pas uniquement aux vins naturels, mais propose aussi des vins dits plus classiques. Chose certaine, les propriétaires se sont assurés d'avoir une chouette carte de blancs, rouges et orange qui vont «au-delà des belles étiquettes» raconte Thomas Engasser en entrevue avec Silo 57.

Une adresse à ajouter au carnet!

1900, rue Centre, Montréal

