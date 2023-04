Les 10 meilleurs restaurants du Vieux-Longueuil

Cap sur la Rive-Sud de Montréal où se cache un quartier charmant où boutiques côtoient restaurants, bars et cafés de troisième génération.

Pour votre prochaine sortie dans le Vieux-Longueuil, voici 10 restaurants qui méritent une visite.

Pour un géant bloody ceasar surmonté de cornichons frits, de pogo ou de mini-burger, il n’y a pas meilleur endroit que L’Gros Luxe. À noter que le menu est à 50% végétarien!

27, rue Saint-Charles Ouest, Montréal

Bienvenue à l’un des meilleurs restaurants de brunchs de la Rive-Sud. La file qui orne l’établissement lors des matins de fin de semaine en témoigne. À essayer: le grilled-cheese aux poires, pain brioché au panko, le péchédictine (une cassolette de pouding au pain au fromage en grains et épices, jambon effiloché et bacon, sauce hollandaise et oeuf miroir) et tous les cafés préparés avec soin.

337, rue Saint-Charles Ouest, Longueuil

Cette pizzéria prouve son savoir-faire depuis 1989. L’endroit se spécialise dans les pizzas à croûte mince et carrée. Sur le menu, retrouvez des plats gourmands de pâtes, des salades, un gratin d’escargots au camembert, des petits roulés de pizza et bien plus.

480, rue Saint-Charles Ouest, local 100, Longueuil

On se croit à Nice dans ce restaurant qui sert avec fierté des plats d’inspiration niçoise et provençale. Tartares, pizzas, salades, viandes, boudin noirs et plus figurent au menu. Décidément, on vous encourage à l’essayer pour vous faire voyager dans le sud de la France en ne prenant que la ligne jaune.

260, rue Saint-Jean, Longueuil

Dans une bâtisse patrimoniale du Vieux-Longueuil construite en 1857, la Magia s’installe et propose des plats travaillés d’inspiration italienne à déguster sur leur belle terrasse en été. Une planche dégustation est offerte en entrée, et c’est parfait pour l’apéro.

295, rue Saint-Charles Ouest, Longueuil

Soupes repas, rouleaux de printemps, pad thaï, curry au lait de coco tiennent la vedette de ce bistro asiatique campé sur la rue Saint-Charles Ouest.

361, rue Saint-Charles Ouest, Longueuil

Sans chichis et chaleureux, cet établissement aux tables de bois et aux murs de briques prépare des plats travaillés où la viande, le poisson et les légumes sont préparés avec soin.

219, rue Saint-Jean, Longueuil

Cet établissement sert une cuisine italienne typique. C’est l’endroit idéal pour les grands groupes puisque le menu varié propose suffisamment d’options pour plaire à tous.

135, rue Saint-Charles Ouest, Montréal

La Distillerie No.4 joue les mixologues avec passion depuis plusieurs années. On s’y rend pour déguster un bon cocktail et casser la croûte avec les items du menu, dont les arancini, la guédille aux crevettes, le poulet au beurre ou un géant nacho.

105, rue Saint-Charles Ouest, Montréal

Vous avez un petit craving de moules-frites? Misez sur Chez Vincent. À mi-chemin entre la taverne et le restaurant, l’endroit sert de copieux plats, dont des moules-frites et des grillades. À déguster avec un bon verre de vin ou une bière bien froide.

327, rue Saint-Laurent Ouest, Longueuil

Ne manquez pas nos plus récentes vidéos:

s