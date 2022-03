Des parcours gourmands secrets ont lieu dans Saint-Roch ce printemps

Les amateurs de bonne bouffe et de découvertes seront servis avec les nouveaux parcours épicuriens et soupers progressifs dans le quartier le plus branché de Québec : Saint-Roch.

La formule des parcours épicurien de CELEB’Événements a connu une première édition couronnée de succès à Place Royale et Le Petit Champlain à l’automne dernier et le public en redemande.

Jusqu’au 30 avril les jeudis, vendredis et samedis, en groupe de deux, quatre ou six personnes, vous pouvez vivre une expérience mystère de style bistronomique dans le gourmand quartier Saint-Roch.

Afin de vous préparer sans trop en dévoiler, le point de rencontre pour l’apéro est révélé 48 heures avant la soirée. Un membre de l'équipe vous accueillera au point de rencontre pour expliquer le déroulement de la soirée.

Au menu, trois plats signatures et leur breuvage d’accompagnement de trois restaurants différents, en plus d’une douceur pour combler les dents sucrées.

Chaque parcours sera unique puisqu'une dizaine de restaurants se sont joints à l’évènement des parcours progressifs épicuriens.

La soirée est au coût de 198$ pour deux, en prévoyant les taxes et frais de réservation. Les pourboires et le service sont inclus.

Les soupers progressifs mystères sont des bons moyens de découvrir la ville autrement et de faire plaisir à vos sens. Faites vite pour réserver, c'est populaire!

Tous les détails ici et sur leur page Facebook.

