6 nouveaux restaurants et bars de Montréal où sortir entre amis

Maintenant que la vie reprend tranquillement son cours, il est temps de partir à la découverte des nouveaux restaurants et bars qui ont vu le jour pendant les dernières semaines.

Réservez une soirée pour ENFIN retrouver vos amis autour d’une bonne bouffe ou d’un verre dans l’une de ces nouvelles adresses gourmandes de la métropole :

Ouvert seulement quelques jours avant d’être obligé de fermer ses portes pour contrer la 5e vague de la pandémie, le Gia Vin & Grill épate par son menu alléchant mais aussi par son décor. Le restaurant et caviste qui vous accueille pour le lunch ou le souper se cache au pied du bâtiment historique de la maison RCA dans Saint-Henri. Gageons que ça deviendra rapidement une adresse incontournable pour des soirées arrosées entre amis.

1025, rue Lenoir, Montréal

La Taverne Marion est la petite sœur de la Taverne Midway. Située dans Centre-Sud sur la rue Ontario, la Taverne Marion est un bar de quartier où donner rendez-vous à sa gang pour une bonne bière, du vin ou un cocktail après l’école ou le travail. Un menu bouffe est également disponible pour ceux qui souhaitent aussi casser la croûte.

1151, rue Ontario Est, Montréal

La gang de la populaire Taverne Cobra et du Snowbird Tiki Bar ont travaillé sur l’ouverture d’un bar irlandais pendant la pandémie : le One Punch Mickey’s. Comme cette équipe de tenanciers de bar ne fait jamais les choses à moitié, vous aurez compris que cette nouvelle adresse est LA destination pour boire des bières et des whiskeys irlandais. Ce nouveau occupe le local de l’ancien bar à karaoké La P’tite Place sur la rue Bélanger dans Rosemont. Le bar est actuellement en «soft-oppening» grâce à sa petite cuisine mais son ouverture officielle aura lieu le jour de la Saint-Patrick, le 17 mars prochain.

521, rue Bélanger Est, Montréal

Le Pubjelly s’ajoute à la famille du restaurant Jellyfish en ouvrant dans le local voisin, occupé auparavant par le Pizzaiolle. La toute nouvelle adresse des plats à partager à partir d’ingrédients locaux, des huîtres, des pizzas, une vaste sélection de vins au verre, de bières québécoises ainsi qu'une carte de cocktails étoffée. Un bel endroit à tester dès que possible.

600, rue Marguerite d’Youville, Montréal

Pas besoin de voyager jusqu’en Grèce pour goûter aux saveurs de ce magnifique pays. Le tout nouveau comptoir Kouzina Niata dans le Mile-End propose de vous faire découvrir les plats et boissons traditionnels de la Grèce. Attention toutefois, cet établissement n’est qu’un comptoir. Vous pouvez donc passer chercher ce qu’il faut pour recevoir les amis à manger à la maison, ou dans un parc cet été!

221, rue Saint-Viateur Ouest, Montréal

Cette nouvelle et jolie adresse dans Rosemont vous invite à prendre un verre sans prétention. À la fois marchand de vin et cantine, la Cave de Mamie est l’endroit tout indiqué pour retrouver ses amis un jeudi soir autour d’une bonne bouteille de vin. Vous l’aurez peut-être deviné par le nom, mais la Cave de Mamie est la petite sœur du restaurant Mamie, située tout juste à côté.

322, rue Beaubien Est, Montréal

