Une boutique d’objets 100% locaux à Sainte-Thérèse qui vaut définitivement le road trip

La boutique l’Inédit du Nord située à Sainte-Thérèse est certainement un incontournable pour ceux qui prônent l'achat local.

Affiches, chandelles, décorations, vêtements... Vous y trouverez une foule de petits objets parfaits à offrir en cadeau, ou à s’offrir.

La propriétaire de l'endroit possède aussi un charmant petit chien saucisse qui sert de «mascotte». Une raison de plus pour aller y faire un tour!

Si vous n'avez pas le temps de vous rendre sur place, vous pouvez toujours faire quelques achats en ligne sur leur boutique virtuelle.

Une section de leur boutique web est même dédiée au «zéro déchet» dans laquelle on retrouve des essuie-tout réutilisables, des brosses à dents en bambou et une foule d’autres petits objets pour rendre son quotidien plus écoresponsable.

Boutique L’inédit du Nord

4, rue Blainville Ouest, Sainte-Thérèse

