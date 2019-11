3 endroits où boire de bonnes bulles sur le Plateau

En collaboration avec :

L’année 2019 tire à sa fin et l’heure est au bilan. Et qui dit bilan dit revue de fin d’année du Théâtre du Rideau Vert.

En effet, le spectacle par excellence du temps des Fêtes est de retour et célèbre sa 15e édition. 2019 revue et corrigée fera un retour sur l’ actualité de la dernière année sous forme de sketchs et imitations humoristiques.

C’est au total 34 représentations du spectacle qui auront lieu entre le 26 novembre et le 4 janvier. Tout ce qu’il vous reste à faire c’est d’acheter vos billets pour la représentation de votre choix, et prévoir une petite sortie dans un établissement à proximité du théâtre pour aller festoyer avec un bon verre de bulles après!

Voici donc 3 endroits où boire de bonnes bulles près du Théâtre du Rideau Vert :

Ce restaurant qui se spécialise en produits de la mer propose une magnifique liste de bulles pour accompagner le tout. C’est au total 16 bouteilles de bulles qui figurent au menu alcoolisé de cet établissement de la rue Saint-Denis. D’un prosecco à 53$, à un champagne à 307$, il y en a vraiment pour tous les goûts et tous les budgets!

Le plus? Ce restaurant est un partenaire du Rideau Vert et offre 15% de rabais sur présentation d'un billet de spectacle pour le soir même!

4007, rue Saint-Denis

L’une des meilleures adresses montréalaises où s’attabler après une pièce de théâtre est sans aucun doute le restaurant L’Express. Ce bistro emblématique de la rue Saint-Denis tient une carte des alcools impressionnante dont quelques bouteilles de bulles pas piquées des vers. Ce qui est bien aussi de L’Express c’est que vous pouvez étirer votre soirée car l’établissement ferme à 3h du lundi au samedi et à 2h le dimanche.

3927, rue Saint-Denis

Les bulles ne sont peut-être pas la première chose qui vous vient en tête lorsque vous pensez au bar le Plan B. Or, l’établissement de l’avenue Mont-Royal propose 4 bouteilles sur son menu dont un champagne. Aussi, le prosecco est offert au verre pour ceux qui ne veulent pas nécessairement commander une bouteille.

327, avenue Mont-Royal Est

Vous pouvez dès maintenant vous procurer des billets pour 2019 revue et corrigée au Théâtre du Rideau Vert.

Bonne sortie au théâtre!