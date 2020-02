Ce resto de la Rive-Sud propose des huîtres à 1$ et des plateaux de fruits de mer décadents

Le restaurant Le Catch, situé sur la Rive-Sud de Montréal, est certainement l’endroit parfait où s’offrir un tête-à-tête entre amis.

L’établissement qui se spécialise en fruits de mer et en grillades propose une carte de petits plats à partager ou de plats principaux. Des prises du jour au tataki en passant par la tartine de pétoncles fumés, les plats sont variés et très bien apprêtés.

Vous aurez probablement tout de suite un faible pour les huîtres frites, le tartare de saumon et les calmars. En plus, les mardis et mercredis, les huîtres sont seulement 1$ chacune.

Quelques places assises, un grand bar central et un menu qui vous donnera l’eau à la bouche... Le Catch donnera envie à tous les Montréalais de rendre visite à leurs voisins.

Le Catch

1467, rue Montarville, Saint-Bruno

