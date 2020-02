Un grand bazar où faire des trouvailles vintage a lieu en février à Montréal

Si vous êtes actuellement en train de repenser votre décor, vous voudrez peut-être visiter un grand bazar pour dénicher de beaux meubles et de la décoration à prix doux.

L’un des meilleurs évènements à Montréal pour magasiner des articles de seconde main est sans aucun doute le Bazar Vintage du Plateau. La prochaine édition aura lieu le 15 février prochain.

C’est à l’église Saint-Enfant-de-Jésus sur le Plateau que ça se déroule, dès 10h30 et jusqu’à 17h30.

Au total, c’est 45 exposants qui seront présents pour vous présenter leurs trouvailles de style mid-century, kitsch, antique ou industriel. En plus de meubles et d'articles de décoration, le bazar propose aussi des vêtements, des vinyles, des bijoux, de la vaisselle, et plus encore.

L’accès au bazar ainsi que le stationnement sont entièrement gratuits, donc vous n’avez aucune raison de ne pas aller y jeter un coup d’œil.

Bazar Vintage du Plateau

15 février 2020 dès 10h30

5039, rue Saint Dominique, Montréal

