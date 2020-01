Poutine Week 2020 : 10 poutines décadentes à goûter pendant le festival

La semaine la plus cochonne de l’année est bientôt de retour. Du 1er au 7 février, les Montréalais pourront s’enfiler autant de poutine qu’ils le désirent, car l’édition 2020 de Poutine Week battra son plein.

Pour la 8e édition, c’est plus de cinquante restaurants qui mettront en vedette leur meilleure poutine. Les amateurs de ce met typiquement québécois pourront aller goûter à autant de poutines qu’ils le souhaitent pour ensuite voter pour leur préférée.

Puisque le choix ne sera certainement pas facile à faire, Silo 57 vous a sélectionné 10 poutines qui ont l’air tout simplement décadentes!

1. Poutine inversée - Mignonette

Olya Krasavina

Croquette de pomme de terre qui enferme sauce brune et fromage en grains. Se mange d’une bouchée, sans compter!

2. Okinawan Taco Friez - Hanzo Izakaya

Olya Krasavina

Patate douce au furikake, sauce style «gravy» au curry et dashi, fromage en grains, bœuf et chorizo jerk, jalapeño mariné, fromage tex-mex, aïoli au yuzu kosho, kisami nori

3. La Superball’z - Le Trèfle MTL & Verdun

Olya Krasavina

Croquettes de braisées de pattes de porc, cheddar vieilli, sauce cochonne style «ribs» avec salade de choux. À déguster en regardant un match de football, ou pas !

4. Poutine Bijoux - Thip Thip Snack Bar

Olya Krasavina

Pommes de terre coupées en cube, champignons déshydratés (réhydratés), boeuf jerky coupé en petits morceaux, oignons verts, coriandre, piment oiseau, fromage en grains, sauce Kao Poon à base de lait de coco et de curry, lime.

5. Poutine ramen - Pascal Le Boucher

Olya Krasavina

Cette poutine, constituée d’ingrédients en provenance directe de petites fermes locales, est à base de pommes de terre bio (Ferme Samson et fils) frites dans du gras de porc Berkshire. Elle est garnie de shiitakes (Gaspésie sauvage) marinés, de flancs de porc confit (Ferme d'Orée), d'un œuf de poule Chanteclerc (Ferme Noëka) mollet, de fromage en grains (Ferme La Vallée verte), d'oignons et poireaux biologiques (Ferme Cadet-Roussel), puis nappée d’une sauce à base de notre bouillon à ramen façon tonkotsu.

6. La Snobinarde – Le Gars Dur

Olya Krasavina

Frites, fromage en grains, bisque de homard truffé, homard, crevettes, oignons croustillants, mousse de foie gras, caviar et truffe noire.

7. Poutine bibimbap - La Bêtise Rosemont

Olya Krasavina

Bibim, qui signifie mélange d'ingrédients variés, est inspiré d'un met Coréen, le «bibimbap». Les saveurs sucrées, salées et épicées, qui se mélangent très bien avec la poutine, sauront certainement vous réconforter. Frites maison, fromage en grains, concombre, choux, légumes marinés, oeuf miroir, boeuf sauté, oignons verts, sauce kimchi et pâte de gochujang (sauce épicée coréenne).

8. La Poutine Samouraï - Aux Vivres

Olya Krasavina

Les fameuses patates "Yukon gold" rôties et parfaitement assaisonnées nappées d'un sauté de poivrons rouges, oignons et tofu mariné, le tout dans une sauce originale à base d'oignons caramélisés, de levure alimentaire, de sésame et de poivre de cayenne.

9. Poutine Francesinha – Campo

Olya Krasavina

Cette poutine s'inspire d'un plat typique de Porto qui se nomme «Francesinha». Pensez frites maison, fromage en grains, fromage São Jorge, poulet grillé, jambon, paio (charcuterie portugaise), saucisse de porc, le tout recouvert de la sauce brune Francesinha qui est à base poulet légèrement assaisonnée aux fruits de mer.

10. Poutine Raymon - Roch le Coq

Olya Krasavina

Poutine classique avec poulet frit et pikliz!

• À lire aussi: Un nouveau comptoir à poulet frit s’installe dans Outremont

Pour encore plus de poutines à Montréal mais aussi à travers le Québec, c’est sur le site officiel de la Poutine Week que ça se passe!

Ne manquez pas nos dernières vidéos!