Voici LA boutique en ligne pour réduire son empreinte écologique

De plus en plus de gens sont soucieux de l’environnement et désirent adopter un mode de vie plus vert.

Par chance, de plus en plus d’entreprises vont dans ce sens. Les épiceries zéro déchet ouvrent les unes après les autres dans plusieurs quartiers de Montréal, les restaurants véganes ont la cote et l’achat local est mis de l’avant.

L’un des nouveaux joueurs dans ce virage vert québécois est la boutique en ligne Twiggzy. L’entreprise se veut une boutique écologique virtuelle qui, en plus de rassembler des produits locaux écologiques, donne des conseils et des astuces pour vous aider dans votre virage vert.

Parmi les articles que vous trouverez sur la plateforme, il y a des produits pour la maison, d'hygiène féminine, pour la cuisine, pour faire des emplettes, pour adopter le mode de vie zéro déchet ou encore des produits pour jardiner.

L’approche de Twiggzy est tout sauf moralisante, alors c’est un bel endroit où entamer le virage écologique que vous voulez faire depuis un petit bout maintenant. Pour vous guider en plus dans vos choix de produits, vous pouvez vous fier à l’étiquette Testé par TwiggzyTM. Les articles arborant ce sceau ont, bien entendu, été testés par l’équipe derrière l’entreprise et font l’objet de courte critique dans la section du même nom.

Bien entendu, si vous êtes en mesure de vous procurer les produits de cette boutique à même le fournisseur ou dans un commerce à distance de marche de votre maison, c’est l’idéal dans le but de diminuer votre empreinte écologique. Toutefois, si ce n’est pas le cas, le site de Twiggzy vous sera fortement utile pour faire vos achats et vous informer sur les produits!

