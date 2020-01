Une journée de tatouages flash féministes aura lieu bientôt à Montréal

Pour sa quatrième édition, le festival féministe Not Your Babe Fest organise encore une fois une journée de tatouages flash mettant en vedette des artistes de Montréal.

Le 1er mars prochain, vous pourrez donc vous rendre à l'une des salles où se déroulera le festival (soit la Sala Rossa ou la Casa Del Popolo – le local où se déroule les tatouages sera confirmé sous peu) et vous faire tatouer à prix raisonnable.

Outre sa journée de tatouages féministes, le Not Your Babe Fest propose une programmation forte faisant la promotion de la place des femmes, des personnes non binaires, trans et femmes racisées dans les scènes contre-culturelles.

Spectacles de musiques, conférences et activités de toutes sortes seront donc organisés le 1er, 5, 6 et 7 mars dans le but de créer une solidarité féminine et féministe.

Voilà un festival important à ajouter à votre agenda!





Pour découvrir la programmation complète du Not Your Babe Fest, c’est par ici.

