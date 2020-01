Cette plante du Jardin botanique ne fleurit qu’une fois tous les 20 ans avant de mourir et c’est votre ultime chance de la voir

C’est un spectacle unique qui a présentement lieu au Jardin botanique de Montréal, alors que la plante d’Agave guiengola est en fleur pour la première et la dernière fois.



En effet, cette plante de la famille des succulentes ne fleurit qu’une seule fois tous les 20 ans avant de s’éteindre à tout jamais.



Situé dans la serre des régions arides, l’Agave guiengola s’apprête à compléter son cycle de vie en offrant un magnifique spectacle aux visiteurs du Jardin botanique.



Voici à quoi ressemble cette plante absolument unique:

Si vous voulez assister à sa rare floraison, vous êtes donc convié le plus rapidement possible au Jardin botanique de Montréal. Et si vous manquez votre chance, sachez que vous devrez patienter encore 20 ans avant d’avoir la chance de voir la floraison du rejeton de cette plante qui a été plantée en 2019.

Tous les détails de cette plante ici.

Jardin Botanique de Montréal

4101, rue Sherbrooke Est

Ne manquez pas nos dernières capsules!