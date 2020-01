5 bars et restaurants avec un jardin intérieur où faire le plein de vitamine D

Siroter un verre sur une terrasse au soleil vous manque? Pas de panique, il existe quelques belles adresses à Montréal qui possèdent un véritable jardin intérieur à faire rêver.

Voici donc 5 adresses où aller faire le plein de vitamine D, été comme hiver.

1. Bar Suzanne

Le Bar Suzanne, situé sur l’avenue Duluth, fait partie de ces adresses décontractées où l’on boit bien et on mange à sa faim. Ici, le plafond de verre est joliment décoré de plantes tombantes. Vous aurez l’impression de siroter votre vin d’importation privée dans un véritable petit jardin secret.

20, avenue Duluth Est

2. Jatoba

Le magnifique décor du restaurant Jatoba vous laissera certainement sans voix. Son jardin intérieur est tout simplement époustouflant. Vous pouvez même le réserver pour des événements spéciaux. Côté nourriture, le Jatoba propose un menu d’inspiration asiatique où les poissons sont frais et savoureux.

1184, Place Phillips

3. Le Jardin de Panos

Pour un bon repas sans devoir vider son compte en banque, le charmant Jardin de Panos, situé sur l’avenue Duluth, est toujours une belle option. L’établissement de type «apportez votre vin» propose une cuisine grecque sans prétention et particulièrement délicieuse. Au cœur du restaurant se trouve une jolie cour privée où il fait bon manger lorsque le temps le permet. En hiver, vous pourrez tout de même vous asseoir près des fenêtres et profiter de son décor unique.

521, avenue Duluth Est

4. Leméac

Les adeptes de cuisine française voudront certainement se rendre au réputé restaurant Leméac, situé sur l’avenue Laurier Ouest. L'établissement propose des plats classiques comme des tartares et des pièces de viande parfaitement apprêtées, mais aussi de délicieux brunchs.

1045, avenue Laurier Ouest

5. Pub Burgundy Lion

Le pub situé dans Saint-Henri possède au deuxième étage un petit coin «terrasse». C’est l’endroit parfait où profiter du beau temps et boire une bonne pinte de bière fraîche. Le Burgundy Lion propose également un menu de nourriture réconfortante et typique de ce genre d’endroits. Vous pourrez donc y manger une délicieuse soupe à l’oignon, des burgers décadents et plus encore!

2496, rue Notre-Dame Ouest

