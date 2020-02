Le populaire Perles et Paddock ouvre un café parfait où travailler toute la journée

Le populaire établissement de Griffintown reconnu pour son incroyable décor a effectué quelques changements à son offre dans les dernières semaines.

Depuis son ouverture en 2017, Perles et Paddock était connu comme un restaurant où partager de bonnes petites assiettes dans lesquelles les légumes, les poissons et les fruits de mer étaient mis de l’avant.

Le restaurant change toutefois de direction et se veut maintenant un café de jour et un bar à tapas de soir.

Quelques modifications ont été apportées au local pour accueillir les travailleurs et les étudiants qui cherchent un bel endroit inspirant où cocher des tâches sur leur liste «to-do».

courtoisie

Les clients pourront, en effet, s’installer dans la section salle à manger de l’endroit avec leur portable où il sera possible de tenir des réunions et de faire des entrevues.

Il y a aussi des modifications qui ont été faites pour servir les cafés, viennoiseries, salades et sandwichs pour emporter de la façon la plus efficace possible.

courtoisie

Du mardi au samedi, le Perles et Paddock se transforme en bar à tapas sur le coup de 17h. À partir de cette heure, les ordinateurs sont interdits et les gens peuvent commander des assiettes à partager ainsi que du bon vin.

C’est donc une adresse à redécouvrir. En plus, pour célébrer ce changement de vocation, l’endroit offre tous ses cafés à moitié prix en semaine pendant le mois de février.

courtoisie

Perles et Paddock

403 rue des Seigneurs, Griffintown

