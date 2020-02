Le festival country Lasso qui aura lieu cet été à Montréal dévoile ENFIN sa programmation

Enfilez vos bottes de cowboy, le festival de musique country Lasso vient tout juste de dévoiler sa programmation et ça risque de faire de nombreux heureux.

La première édition de Lasso qui aura lieu le 14 et 15 août prochains accueillera non seulement Brad Paisley et Luke Bryan en têtes d’affiche, mais aussi une belle brochette d’artistes comme Runaway June, MacKenzie Porter, Matt Lang et plus encore. D’autres artistes se joindront éventuellement à la programmation complète.

Les festivités auront lieu au parc Jean-Drapeau. Tous les détails du festival ici!

Les passes sont actuellement en vente au coût de 199,99$.

