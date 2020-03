Le Blossom lance un menu brunch complètement fou avec Le Passé Composé

Le Blossom reconnu pour sa cuisine japonaise, ses délicieux sakés et son décor des plus instagrammable se lance dans l’art du brunch!

Qui de mieux à Montréal pour développer un menu brunch pas piqué des vers que Arnaud Glay du bistro Le Passé Composé? Personne!

Disponible tous les samedi et dimanche entre 10 h et 15 h, le nouveau menu brunch du Blossom mélange les classiques du Passé Composé et les saveurs asiatiques. Les plats sont surprenants et les prix varient entre 13 $ et 22 $.

Parmi les plats du menu, il y a une assiette de «chicken & waffles» façon asiatique, les fameux bâtonnets de pain doré frits du Passé Composé, des crêpes soufflées, un œuf poché avec du magret de canard saignant, un œuf poché avec du saumon mi-cuit et quelques autres mets tout aussi alléchants.

Pour accompagner votre plat, vous pourrez opter pour les mimosas à volonté à 25 $ ou encore choisir un cocktail parmi la carte qui est plutôt intéressante.

On peut facilement dire que Le Passé Composé a le vent dans les voiles depuis quelque temps. En un an, le bistro ayant pignon sur De Maisonneuve dans le Village a ouvert une 2e succursale dans Pointe-Saint-Charles et a aussi collaboré au menu brunch qui sort de l’ordinaire du restaurant India Rosa sur le Plateau.

Le Blossom

1101, boulevard de Maisonneuve Est

