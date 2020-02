Le Passé Composé ouvre une 2e succursale et c’est TRÈS excitant

L’un des meilleurs endroits où bruncher à Montréal est sans aucun doute le bistro Le Passé Composé.

Jusqu’à maintenant, les Montréalais et Montréalaises devaient se rendre dans le Village, sur le boulevard de Maisonneuve, pour satisfaire leur envie d’assiettes de brunch parfaitement décadentes. Or, depuis le début du mois de février, ils peuvent également se rendre dans Pointe-Saint-Charles!

En effet, Le Passé Composé a ouvert une deuxième succursale dans l’édifice Nordelec, plus précisément dans le local de la Fabrique Cacao 70. Le restaurant prend donc l’espace à l’avant de la Fabrique afin de servir une version revisitée de son menu.

Dans le but de servir les gens qui travaillent ou habitent à Pointe-Saint-Charles, Le Passé Composé Nordelec est seulement ouvert du lundi au vendredi entre 8h et 16h. Le menu est plus petit que celui de la succursale sur Maisonneuve et propose quelques nouveautés, comme des tartines.

Les gens peuvent également prendre leur commande pour emporter au comptoir, chose que Le Passé Composé du Village n’offre pas!

Si ce projet fonctionne bien, il ne serait pas étonnant de voir le concept du Passé Composé faire d’autres bébés!

Sachez aussi que le chef du Passé Composé a contribué au menu brunch du India Rosa!

Le Passé Composé – Nordelec

1751 rue Richardson unit t10, Montréal

