IKEA ferme officiellement tous ses magasins au Canada

Les amateurs de boulettes suédoises d'IKEA devront patienter avant de pouvoir en manger à nouveau après une séance de magasinage de meubles.

Le géant suédois a décidé de fermer temporairement tous ses magasins à travers le Canada, par précaution, en raison du risque présenté par la COVID-19.

L’annonce a été faite quelques heures après que le géant suédois ait annoncé la fermeture de ses restaurants et bistros.

«En ces temps difficiles, notre priorité absolue demeure la santé et la sécurité. Nos communautés travaillent dur pour empêcher la propagation de la COVID-19, et pour ce faire, nous allons fermer temporairement tous les magasins du pays et ainsi favoriser les initiatives de distanciation sociale et sur la base des recommandations des autorités de santé locales», déclare Michael Ward, PDG et Directeur du développement durable par communiqué.

Le géant suédois de l'ameublement précise dans le communiqué que le site web canadien de l'entreprise demeure ouvert pour le magasinage en ligne. Le service «Cliquer + Ramasser» reste aussi disponible de même que la livraison à domicile.

