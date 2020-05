QUB musique: une nouvelle plateforme d’écoute en continu 100% «québ»

Acheter et consommer local est extrêmement important, encore plus en ce moment! Dans l'optique d'aider et d'encourager la #culturedici, Québecor vient tout juste de lancer une toute nouvelle plateforme d'écoute en continu entièrement québécoise avec une tonne de «playlists» 100% locales et mêmes des suggestions musicales d'artistes d'ici.

QUB musique met en valeur les artistes d'ici en créant des «playlists» où la musique québécoise est bien présente, mais aussi en créant des listes de lecture avec des artistes d'ici. Vous pourrez donc écouter la même musique qu'Alicia Moffet, Alex Nevsky, Yann Perrault et plus encore!



QUB musique regroupe pas moins de 50 millions de chansons et des centaines de listes de lecture! Vous y trouverez donc de la musique québécoise, mais aussi toutes les autres chansons que vous aimez.

L’outil est accessible par le biais d’une application mobile, autant pour les usagers Apple qu’Android, et sur le web au qubmusique.ca.

Plusieurs joueurs majeurs de l’industrie de la musique d’ici, comme l’ADISQ, sont partenaires de cette initiative, qui proposera du contenu audio, vidéo et écrit pour mettre en valeur la musique sous toutes ses formes.

ENFIN, les artistes d'ici peuvent rayonner à leur juste valeur!

Vous allez pouvoir créer vos propres listes de lecture, découvrir ce que les artistes écoutent et obtenir du contenu exclusif pas plate!

Pour le moment, l'accès à QUB musique est offert gratuitement à tous jusqu’au 31 juillet 2020.

À compter du 1er août, QUB musique profitera d’un partenariat avec Vidéotron, qui offrira le service au coût de 4,99 $ par mois aux clients de son service de téléphonie mobile. Autrement, l’outil sera disponible au prix de 11,99 $ par mois. Dans les deux cas, les montants versés aux artistes et aux autres acteurs du milieu de la musique seront plus importants que ceux versés par les autres plateformes de musique en continu.

