10 objets WOW pour avoir une terrasse rétro chic comme à Palm Springs

Pas de doute, quand on pense à Palm Springs, on pense inévitablement au côté kitsch et chic de son décor figé dans le temps et de ses terrasses à couper le souffle.

• À lire aussi: 31 objets déco pour aménager votre balcon ce printemps

• À lire aussi: Voici où trouver des chaises Acapulco pour 59,99$

Vous pourrez facilement donner un look californien à votre balcon grâce à ces 10 objets!

Voici donc 10 objets WOW pour aménager une terrasse rétro chic comme à Palm Springs!

Indigo

Indigo

Indigo

Indigo

Indigo

Indigo

Indigo

Indigo

Indigo

Indigo

Ne manquez pas nos dernières capsules!