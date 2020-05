13 belles plantes d’intérieurs qui purifient l’air de votre appart

Les plantes ne servent pas seulement à «remplir» le coin d’une pièce et à décorer les tablettes. Quelques-unes d’entre elles ont également les capacités de purifier l’air de votre maison.

Bien entendu, ce ne sont pas les plantes à elles seules qui vont rendre l’air de votre maison 100% pure, mais elles peuvent donner un bon coup de main à une ventilation adéquate.

Voici donc 13 belles plantes d’intérieurs qui aident à purifier l’air des logements:

1. Lierre anglais

En plus d’être l’une des plantes intérieures les plus faciles à entretenir, cette plante grimpante va aider à dépolluer l’air ambiant de la pièce où elle se trouve. Le lierre anglais aime l’ombre et sa terre doit rester humide, mais bien drainée en tout temps. .

2. Plante araignée

Cette plante idéale à suspendre devant une fenêtre s’attaque à des polluants toxiques qui peuvent se retrouver dans votre maison en émanant des matériaux de construction ou encore des produits à usage domestique.

3. Pothos

En plus d’être assez facile d’entretien, le pothos va rendre l’air que vous respirez à longueur de journée, un peu plus sain!

4. Fougère Capillaire

La Fougère Capillaire aussi appelée Cheveu de Vénus doit être placée à la lumière, mais sans soleil direct. Son arrosage doit être fréquent de façon à ce que ses racines restent toujours humides.

5. Plante caoutchouc

La plante caoutchouc est l’une de celle qui absorbe bien le formaldéhyde, le gaz incolore qui «sent le neuf» comme on dit. Attention toutefois, elle n’est pas si facile à entretenir et a besoin de beaucoup de lumière.

6. Sansevière

La sansevière ou «langue de belle-mère» va non seulement parfaitement décorer le coin de n’importe quelle pièce, mais elle débarrasse aussi de plusieurs polluants dans la maison.

7. Raphis

Cette plante aussi connue sous le nom de Palmier Bambou va non seulement purifier l’air, mais aussi créer un climat agréable en régulant le degré d’humidité. Cette plante a besoin de seulement quelques heures d’exposition au soleil, sans soleil direct sur le feuillage.

8. Fougère de Boston

Cette fougère est l’une des plus faciles à avoir à l’intérieur, car elle n’a pas besoin d’autant d’humidité que les autres plantes de la même famille.

9. Aloès

En plus d’être une plante médicinale, l’aloès aide à mieux régénérer l’oxygène dans une pièce.

10. Anthurium rouge

En plus d’être bien jolie, l’anthurium est super efficace pour éliminer l’ammoniac présent dans l’air.

11. Dracaena

Cette plante qui aime la lumière et le soleil aide aussi à assainir l’air de votre demeure.

12. Chrysanthème

Votre chrysanthème n’est pas obligé de rester à l’extérieur. En plus d’ajouter de la couleur à votre décor, cette plante aidera à purifier l’air autour d’elle.

13. Spathiphyllum

Cette magnifique plante verte purifie l’air autour d’elle et aime la lumière sans soleil direct. N’oubliez pas de la dépoussiérer fréquemment.

Photo de couverture: Instagram @hellomissmay

