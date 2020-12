3 spiritueux sans alcool qui rendront vos mocktails très festifs

Avis aux amateurs de mocktails (ou à ceux qui auraient un bon gros hangover), il existe de nouvelles alternatives pour rendre vos boissons festives, même sans alcool!

Oubliez les Shirley Temple et tournez-vous vers les spiritueux sans alcool! Inspirées par les saveurs herbacées, d’agrumes ou encore d’épices de certains alcools forts, ces bouteilles permettent de créer des cocktails originaux pour tout ceux qui préfèrent ne pas boire d’alcool.

Voici donc 3 spiritueux sans alcool qui rendront vos mocktails festifs!

1. Seedlip - 45$

La marque fabrique des spiritueux sans alcool depuis 2015 et a désormais 3 bouteilles aux saveurs uniques selon vos envies : Garden 108, Grove 42 et Spice 94, tous conçus avec des ingrédients végétaux naturels, en plus d’être sans sucre, sans calories et sans allergènes.

2. HP Juniper - 25$

Cette version sans alcool du gin est le parfait allié de vos gin-tonics ou gin-martinis sans alcool! Il s’agit du premier spiritueux sans alcool 100% québécois et a été élaboré à la Brasserie distillerie Champ Libre à Mercier et embouteillé à Cowansville.

3. Lumette Bright Light - 32,45$

Le Lumette est également une alternative sans alcool au gin qui combine les arômes classiques du gin, tels que la baie de Guenièvre, la graine de coriandre et les agrumes. Un incontournable pour vos mocktails des Fêtes!

