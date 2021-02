Louez un appartement de luxe clé en main dans Ville-Marie

En collaboration avec Alexander Appartements

Le prestige et le confort ont une nouvelle adresse! Découvrez Alexander Appartements, érigé dans le Shaughnessy Village, au cœur du centre-ville de Montréal.

S’élevant sur 24 et 26 étages, les élégantes tours de ce projet immobilier proposent plusieurs appartements de luxe à louer. Il n’y a qu’à choisir entre les unités locatives de type studios, 31⁄2, 41⁄2, 51⁄2 et les penthouses.

Les locataires du Alexander Appartements profitent tous d’un mode de vie clé en main où confort et splendeur font partie d’un quotidien qui n’a rien d’ordinaire. Les aires communes, nombreuses et raffinées, établissent les nouveaux standards de la location de prestige...

Une piscine, deux terrasses sur les toits et le chalet urbain offrent des vues panoramiques sur le mont Royal et le centre-ville, une salle de sport et une salle de yoga lumineuses, une grande piscine intérieure, un sauna et encore plus pour assurer un style de vie incomparable.

Nommé en l’honneur de l’éminent pédiatre Alexander Mackenzie Forbes et situé au cœur du Square Children’s, l’ancien emplacement du Children’s Hospital, le projet immobilier rend hommage à l’histoire glorieuse de l’hôpital qui s’y trouvait.

Cosmopolite et riche d’influences multiples, cet emplacement permet à la fois de vivre au centre de l’action de la ville et de se ressourcer.

Le Alexander Appartements est bien plus qu’un projet immobilier d’unités locatives de prestige: il s’agit d’un art de vivre.

Emménagez dans un environnement luxueux, effervescent et florissant.

La première phase du projet Alexander Appartements est complétée et prête à vous accueillir dès maintenant.

La deuxième phase accueillera des locataires en 2021. Découvrez le projet dès maintenant!