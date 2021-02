Une nouvelle pizzéria montréalaise ouvre déjà une 2e succursale dans Rosemont

Les choses semblent très bien aller pour la pizzéria Les Garnements!

Seulement quelques semaines après avoir ouvert ses portes dans le local du Madame Smith qui a pris une pause en raison de la pandémie, l’équipe de la pizzéria annonce l’ouverture d’une 2e succursale.

Cette dernière se trouve dans le quartier Rosemont, dans l’ancien restaurant Crème Fraîche au coin de la rue rue la Roche et du boulevard Rosemont.

Le menu composé de pizzas aux couleurs de l’arc-en-ciel et de laits frappés savoureux est disponible en livraison via les services RestoLoco, Uber Eats, DoorDash et Skip The Dishes.

Le local, quant à lui, devrait subir une métamorphose afin de pouvoir vous accueillir une fois les salles à manger rouvertes à Montréal.

5800, rue de la Roche, Montréal

