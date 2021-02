Restaurant Manitoba : cuisinez votre propre festin en direct avec le chef

Depuis bientôt un an, les restaurateurs doivent se réinventer afin d’offrir des concepts intéressants à leur clientèle.

Le restaurant Manitoba, situé dans le Mile-Ex, a donc décidé de lancer des ateliers de cuisine virtuels les vendredis soir.

Les clients qui souhaitent participer recevront un panier avec tous les ingrédients nécessaires à la réalisation de leurs recettes, en plus d’un lien vers un évènement virtuel. Durant l’atelier, vous réaliserez deux plats et un dessert et vous pourrez profiter d’une bouteille de vin en accord.

L’atelier est d’une durée d’environ 45 minutes durant lesquelles le chef Jean-Philippe Matheussen offrira ses bons conseils afin que vous puissiez réaliser le repas gastronomique de vos rêves. Le sommelier Frédéric Fortin et ses acolytes Elisabeth Cardin et Simon Cantin seront aussi de la partie, pour vous divertir et vous informer tout au long de l'évènement.

Le premier atelier a lieu ce vendredi 19 février. D’autres dates seront certainement ajoutées sou peu.

Notez que les clients qui souhaitent participer aux ateliers doivent s’inscrire avant le mardi précédent la date de leur choix.

Commande avant le mardi 16h pour ramassage de votre panier le jeudi et vendredi entre 12h à 17h.

271, rue Saint-Zotique Ouest

Prix: 125$ pour un atelier-repas pour deux personnes

