Pâques : 5 desserts irrésistibles à essayer si vous avez la dent sucrée

Parmi les brunchs, les dîners et les soupers de Pâques, il ne faut surtout pas oublier les irrésistibles desserts. Les fameux chocolats de Pâques sont des incontournables, mais qu’en est-il des brioches, des gâteaux et des beignes?

Voici donc 5 suggestions de desserts pour vous sucrer le bec à Pâques.

La crèmerie Basking-Robbins a invité Jeannot le lapin à leur comptoir de crème glacée! En effet, pour Pâques, il est possible de commander un gâteau personnalisé avec l’une des 31 saveurs de la marque et de choisir le type de gâteau. Vous pouvez y aller avec des classiques comme la vanille et le chocolat ou opter pour des goûts plus éclatés comme praline et crème, queue de castor ou encore barbe à papa. Laissez-place à votre imagination!

Les infos ici.

La boulangerie l’Amour du pain présente sa collection Pâques de l’Amour composée de plusieurs délices comme le pain Mafalda italien, la pâte feuilletée coco-abricot, les brioches de chocolat en forme de lapin, une focaccia à l'oignon et cheddar et bien sûr les brioches de Carême. Ces gourmandises sont un classique qui ne sont disponibles que pour célébrer Pâques. Elles fondent dans la bouche!

Réservations en ligne disponibles au www.lamourdupain.com jusqu’au 4 avril

Les beignes fourrés de pâte frite à la crème pâtissière ou de chocolat noisette sont communément appelés bombolone en italien. Ce dessert en forme de petite bombe explose de saveurs dans la bouche! Pour la fête de Pâques, la Pâtisserie-boulangerie MDO du Marché de l’Ouest vous en prépare des tous frais de différentes saveurs.

11 600 rue de Salaberry, Dollard-des-Ormeaux

4. Le traditionnel Colomba di Pasqua de la Fruiterie Milano

Toujours en Italie, on se délecte du gâteau traditionnel Colomba di Pasqua. Ce dessert qui ressemble au fameux panetone est une recette authentique italienne que l’on sert pour célébrer Pâques. Faites un arrêt à la Fruiterie Milano pour en découvrir les variétés dont celles aux abricots et chocolat. C’est tout simplement parfait pour le brunch!

6862 boulevard Saint-Laurent, Montréal

Si vous êtes fanatiques d’œufs en chocolat Cadbury, le service de traiteur Prêt à table offre des paniers en livraison, qui contiennent le grand lapin en chocolat accompagnée de deux délicieux biscuits moelleux garnis d’œufs Cadbury. Votre dent sucrée sera plus que comblée! De plus, pour ajouter de la magie, vous pouvez faire livrer votre panier par le lapin de Pâques en chair et en os!

Commande possible jusqu’au 30 mars pour livraison le 3 ou 4 avril

