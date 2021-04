Une île privée du lac Saint-François avec maison-chalet à vendre pour 649 000$ à Sainte-Barbe

Être propriétaire d’une maison de vacances sur une île privée est un rêve que plusieurs caressent sans même le savoir probablement!

C’est exactement ce qu’offre cette propriété à vendre qui sort de l’ordinaire.

L’île Bluteau est une île sur le lac Saint-François à Sainte-Barbe en Montérégie.

site web Proprio Direct

site web Proprio Direct

Cette dernière fait un peu plus de 18 000 pieds carrés et accueille la maison principale et une petite maison d’invités.

La maison principale a des airs de chalet de l’extérieur, mais offre un design moderne à l’intérieur.

site web Proprio Direct

Salon, cuisine, salle à manger et salle de bain complète se trouvent au rez-de-chaussée.

La fenestration abondante permet une vue à 360 degrés époustouflante sur le magnifique lac Saint-François.

site web Proprio Direct

site web Proprio Direct

Au deuxième étage se trouve une suite des maîtres avec bain autoportant.

Le dernier étage, quant à lui, est une grande pièce à aménager selon les besoins des futurs propriétaires. Chambre, salle de séjour, bureau, etc., les possibilités sont nombreuses. On y trouve aussi une salle d’eau.

site web Proprio Direct

Les invités ont leur propre petite maison détachée de la résidence principale. Ils auront une vue à couper le souffle sur les couchers du soleil!

Visionnez la vidéo ci-haut pour voir à quoi ressemble cette propriété unique!

Cette île est la propriété idéale pour ceux qui adorent la nature et l’eau, sans se trouver trop loin de la terre ferme, qui est à seulement 5 minutes.

site web Proprio Direct

Les propriétaires bénéficient justement d'un droit de passage pour stationner deux voitures et remiser leur bateau.

Lyne Poirier, Sandra Poulin, Maxime Leblanc et Philippe Quesnel de Proprio Direct s'occupent de la vente de l’île Bluteau pour 649 000$.

Voici d'autres propriétés à vendre:

s

s

s

s