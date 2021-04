7 trucs pour embellir ses armoires sans se ruiner (même si on est locataires)

Avec le changement de saison vient l’envie de nouveauté dans notre logis. La cuisine est souvent la pièce que l’on désire modifier en premier.

Que vous soyez propriétaires ou locataires, il existe une foule d'options afin de redonner un vent de fraicheur à votre cuisine sans que ça ne vous coûte trop cher. Et si vous vivez en appartement, il vous sera facile de revenir au look du départ le jour de votre déménagement!

Voici donc 7 pour trucs pour embellir ses armoires sans se ruiner!

1. Mise en beauté des façades d'armoire

Si vous avez des armoires de style shaker, ajouter un papier peint au centre, ou du cannage naturel, peut donner du style à vos armoires. Un changement visible qui ne vous coûtera que quelques sous. À noter qu’il existe du papier adhésif décoratif extra épais en vinyle fait spécialement pour les armoires de cuisine.

2. Peindre les portes et changer les poignées

Transformer des armoires avec de la peinture de couleur et changer les poignées fera une énorme différence. Assurez-vous tout de même de bien préparer la surface qui recevra la peinture pour un résultat optimal. Une rénovation si simple et si efficace.

3. Ajouter du bois de grange

Si vous aimez le look «farm house», vos portes d’armoires en mélamine feront très bien l’affaire pour l’ajout de bois de grange. De plus, ça apportera de la texture à votre cuisine. Pour le traitement, il est possible de se servir d’une huile efficace afin de conserver sa texture et sa couleur.

4. Remplacer les cabinets par des tablettes

Si votre cuisine dispose déjà de beaucoup de rangement, il sera si beau de remplacer quelques armoires fermées par des tablettes. En y plaçant quelques bocaux transparents accueillants, farine, pâtes alimentaires, céréales, ou encore, quelques objets décoratifs, l’allure de votre pièce sera magnifique.

5. Retirer les portes

En retirant vos portes d’armoire et en conservant les caissons, vous créerez un espace cuisine hyper pratique grâce à certains objets à portée de main. Vous pourriez, par exemple, y présenter vos belles assiettes ou autres objets décoratifs.

6. Ajouter des panneaux de verre

Les portes en verre créent un beau mélange de textures. Pour une ambiance différente, il est possible d’ajouter une ou des lumières à l’intérieur de l’armoire.

7. Couvrir avec du contreplaqué

Pas besoin de tout changer pour moderniser une cuisine. En modifiant simplement quelques caissons et panneaux et en laissant les autres armoires telles quelles, on peut obtenir un décor renouvelé à petit prix.

Bonne chance!

Ne manquez pas nos dernières capsules!

s

s

s