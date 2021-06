COVID-19: les voyageurs pleinement vaccinés pourront voyager sans faire de quarantaine

Ottawa a annoncé que les voyageurs pleinement vaccinés n’auront plus à se soumettre à la quarantaine obligatoire à leur arrivée au pays à partir du 5 juillet.

Ces voyageurs n’auront pas non plus à se soumettre à un test de dépistage au huitième jour à leur arrivée, mais les tests avant le départ et à l’arrivée restent obligatoires.

Les informations sur l'État de santé et l'historique de vaccination devront être remplies par l'application ArriveCAN avant leur arrivée à la frontière canadienne.

Les voyages non-essentiels pour les étrangers arrivant au Canada resteront aussi interdits jusqu'à nouvel ordre.

Ne manquez pas nos dernières capsules!

s

s

s