Beatnik Hôtel : l’endroit où s’évader pour télétravailler en pleine nature

Ceux qui cherchent à «changer d’air» quelque peu et s’évader en nature peuvent le faire au magnifique Beatnik Hôtel à Bromont.

Parfaitement situé à même l’incroyable domaine naturel du lac Gale, l’établissement se présente comme étant «mi-chalet, mi-hôtel» où il fait bon séjourner pour se ressourcer, se reposer, mais aussi télétravailler.

Les lieux enchanteurs du Beatnik Hôtel plairont définitivement à ceux qui aiment le style rustique. Un séjour au Beatnik Hôtel c’est un peu comme l’ultime expérience de glamping!

Au cours des derniers mois, quelques-unes des chambres de l’établissement ont été rénovées et insonorisées pour offrir un séjour encore plus confortable. Différents types d’hébergement sont à la disponibilité des clients selon le séjour souhaité : petits ou grands studios avec cuisinette, les Spacieuses qui sont de grandes chambres au lit «king» et oreillers au parfum d’eucalyptus, un appartement qui peut loger confortablement neuf personnes, une suite parfaite pour des soirées cocooning, et quelques autres.

Les clients ont également accès à des espaces communs qui peuvent être vraiment agréables pour les télétravailleurs qui aiment échanger et discuter.

Ceux qui réservent dans le but de profiter de la nature qui entoure l’hôtel seront servis avec l’accès à plus de 18 kilomètres de sentiers du domaine naturel du lac Gale à explorer à pied, en raquette, en vélo ou à cheval. Une tonne d’autres attractions se trouvent à proximité comme la réputée Route des vins, la Tournée des microbrasseries ou encore les Alpagas de la Ferme Norli.

Les bons restaurants et arrêts gourmands ne manquent pas non plus dans ce coin du Québec comme le restaurant végane Gaïa, le café 1792 puis le Chardo qui est un restaurant et bar à vins.

Finalement, ceux qui veulent pousser la relaxation à son maximum peuvent passer la journée au spa Balnea, tout juste à côté du «mi-chalet, mi-hôtel» qu’est le Beatnik Hotel.

Beatnik Hôtel

279 chemin du Lac Gale, Bromont

Pour plus d’informations ou pour réserver un séjour : www. beatnikhotel.com