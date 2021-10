En Résidence : un club de vin nature qui organise des dégustations dans deux bars de Montréal

Que vous soyez un amateur de vin nature ou que vous débutiez en la matière, le tout nouveau club de vin En Résidence saura certainement vous intéresser.

Mené par la sommelière résidente du Ping Pong Club, Sydney Auger, et l’entrepreneure Florence Gagnon derrière le magazine lez spread the word, ce club de vin a pour but de rassembler les adeptes de vins.

Pour ce faire, des dégustations festives ont lieu dans deux établissements montréalais : le Ping Pong Club et l’idéal, un bar à vin, café, club & studio qui ouvrira bientôt ses portes.

La toute première soirée a eu lieu le 27 octobre dernier au Ping Pong Club et si on se fie aux images partagées sur le compte Instagram du club ou encore au fait que la soirée a été rapidement «sold out», ce fut un réel succès!

Le coût du billet était de 40$ et comprenait trois dégustations, des petites bouchées et un DJ set de Gayance.

En Résidence a déjà annoncé que les soirées reviendront deux fois par mois alors tout porte à croire que la prochaine sera pour très bientôt et vous fera peut-être découvrir par le fait même le nouveau bar à vin-café-club-studio l’idéal.

Pour ne pas manquer aucune annonce du club de vin ainsi que la date de la prochaine dégustation festive, suivez En Résidence sur Instagram.

Ne manquez pas nos dernières vidéos!

s