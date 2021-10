Le Projet Pilote: un nouveau bar parfait pour une «date» sur Le Plateau-Mont-Royal

Portant plusieurs chapeaux, le Projet Pilote est à la fois une distillerie artisanale, une microbrasserie et un bar à spiritueux. Une adresse à découvrir le plus vite possible pour votre prochaine date.

C’est dans l’ancien local de La Quincaillerie, sur la rue Rachel, que se dévoile ce nouveau bar déjà très apprécié par les gens du quartier.

Le Projet Pilote se veut un lieu convivial où il est possible de déguster une vaste sélection de spiritueux et de bières, tous confectionnés sur place par des maîtres-brasseurs et des maîtres-distillateurs.

L’endroit est chapeauté par une équipe à tout casser. Guillaume Drapeau est distillateur et propriétaire du Projet Pilote. Il est accompagné de Jean-Patrick Sturgeon (sommelier), Martin Allaire (brasseur), Léon Buser-Rivet (chef) et Justin Presseau (chef de bar). Ensemble, ils jumellent leur expertise afin de créer une expérience mémorable. Le pari est réussi.

D’entrée de jeu, c’est le décor qui frappe. Signé par ACT Architecture Design, le décor est à la fois moderne et feutré. Il s’en dégage une ambiance des plus chaleureuses, parfaite pour un premier rendez-vous.

Plus de 20 bières sont inscrites au menu et appellent à la découverte et à l’exploration. Prêtez-vous au jeu et découvrez des bières qui promettent de devenir des coups de cœur.

Une carte de vins bios et biodynamiques ainsi qu’un menu bouffe sont disponibles. La nourriture servie est raffinée et met en valeur une grande variété de légumes. Un potager est d’ailleurs aménagé sur le toit du bâtiment. Fraîcheur garantie!

Cette adresse promet de devenir le repère des amateurs de gin, d’eau de vie, de bières et d’alcool vieillis.

Si vous faites une balade sur la rue Rachel, assurez-vous de faire un arrêt à cette magnifique adresse!

Projet Pilote

980, rue Rachel Est, Montréal

Ouvert tous les jours, de 16 h à minuit

