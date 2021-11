La marque montréalaise SOJA & CO. dévoile sa collection d'hiver 2021

Les températures chutent de jour en jour ce qui veut dire que c'est le moment de faire le plein de chandelles pour passer à travers la saison froide.

Les bougies parfumées de la marque québécoise SOJA & CO. sont des incontournables quand on souhaite créer une ambiance feutrée et une expérience olfactive hors du commun, et sa collection hivernale ne vous décevra pas.

Si vous avez tendance à acheter vos bougies dans les grandes surfaces, on vous propose d’aller faire un tour sur le site de SOJA & CO., qui fabrique ses chandelles à la main à Montréal, dans de jolis pots de vitre ambrée réutilisables. La marque offre des produits 100% véganes et sans cruauté. Et pour chaque commande effectuée sur le site de l’entreprise, un arbre est planté.

Cet hiver, SOJA & CO. propose de toutes nouvelles fragrances de bougies audacieuses et de nouveaux produits pour le corps.

Voici 7 produits de la collection hivernale de SOJA & CO.:

1. Bougie Cacao + Cardamome - à partir de 14$

«À la fois crémeuse, chocolatée, fruitée et légèrement épicée, cette fragrance s’inspire des soirées familiales quir échauffent les cœurs (et les appétits).»

2. Bougie Pin, Pomme Grenade & Mandarine - à partir de 14$

Pin, sel marin, bois, fruits frais: cette bougie embaume votre logis d'un souffle de réconfort.

3. Bougie Guimauve + Clémentine - à partir de 14$

«La vitalité des agrumes rencontre la finesse et l’onctuosité en s’associant délicieusement à des arômes de lait de coco, de guimauve fouettée et de crème à la vanille. Une expérience immersive se couronnant d’une touche épicée complexe et envoûtante, gracieuseté de la fève de tonka.»

4. Diffuseur et roseau - à partir de 28$

Un diffuseur qui offre jusqu'à 3 mois de douce fragrance en continu. Offert en deux formats: 120 ml et 455 ml.

5. Bain moussant Cacao + Cardamome - 39$

Un bain moussant à base de 98% d'ingrédients naturels, mais 100% gourmands.

6. Trio de bougies hivernales - 56$

Incapable de choisir? Ce trio de trois bougies de quatre onces chacune vous évite ce choix déchirant!

7. Savon à mains liquide guimauve et clémentine - 20$



Un savon à base d'huile de tournesol au parfum gourmand disponible également sous forme de bougie.

La collection SOJA & CO. est disponible en ligne, à sojaco.ca

