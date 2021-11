Un festival numérique gratuit pour les mordus de café a lieu ce week-end

Les passionnés de café et de la culture qui l’entoure ne voudront certainement pas manquer le festival qu’organise l’importateur d'équipements espresso hauts de gamme Edika.

• À lire aussi: 8 boissons et gâteries des Fêtes à essayer pour patienter jusqu'à Noël

Pour souligner son 30e anniversaire, l’entreprise bien d’ici présente l’évènement Instants Café qui est en fait un festival numérique sur trois jours, soit les 26, 27 et 28 novembre.

Chaque jour, une table ronde sera diffusée en direct sur Facebook et YouTube selon une thématique précise. Chacune des tables rondes sera animée par l’humoriste et mordu de café Phil Roy, et mettra en lumière des panélistes qui œuvrent dans l’industrie du café.

La première table ronde, Dans la tasse, servira à explorer le fameux rabbit hole de l’infusion du café et démystifier techniques, outils et conseils pour permettre d’infuser de créer un café optimal, en tout temps.

courtoisie

La deuxième nommée À table !, vise à déconstruire les idées préconçues et renverser les classiques concernant façons de consommer son café.

Puis finalement la troisième et dernière table ronde sera Sans Filtre et proposera une discussion animée sur la culture du café et ses tendances, passées et à venir.

courtoisie

courtoisie

Les tables rondes seront diffusées à 13h. Pour ne pas les manquer, il suffit de vous inscrire à l’évènement Facebook! Et au cas où vous ne seriez pas disponible ce week-end pour écouter ces discussions avec une bonne tasse de café à la main, elles seront également disponibles par la suite pour une diffusion en différé.

INSTANTS CAFÉ - 30 ans de passion partagée

26, 27 et 28 novembre à 13h sur les plateformes sociales d’Édika.

GRATUIT

Ne manquez pas nos dernières vidéos!

s