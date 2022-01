Une maison victorienne construite à Westmount en 1894 à vendre pour 1 398 000$

Véritable trésor patrimonial, cette construction de 1894 en met plein la vue.

Ce sont, au premier chef, les façades colorées dignes des maisons victoriennes qui attirent l'œil.

Alexandre Parent du studio Point DeVue

Cette maison à étages se trouve sur une rue tranquille, à deux pas du mont Royal et de la vie active de Westmount.

Elle fut entièrement rénovée et remise au goût du jour en 2020.

Alexandre Parent du studio Point DeVue

De hauts plafonds, une lumière abondante, trois chambres à coucher, trois salles de bains, un sous-sol aménagé et un jardin privé font que cette maison se démarque du marché actuellement.

Dès l’entrée, un majestueux salon décoré avec goût vous accueille. Malgré les rénovations, l’endroit a conservé certains éléments d'époque, dont les planchers originaux et les splendides moulures d’origine.

Alexandre Parent du studio Point DeVue

La lumière naturelle circule de l'avant jusqu'à l'arrière de la maison. Par le salon, vous rejoignez la salle à manger, qui s’ouvre sur la cuisine.

La cuisine et les salles de bains, plutôt modernes, viennent équilibrer le reste de la maison, et le contraste ne dérange pas.

Alexandre Parent du studio Point DeVue

La cuisine abonde de belles armoires qui offrent beaucoup d'espace de rangement. Elle dispose d'électroménagers en acier inoxydable, de comptoirs en marbre, d'un plancher chauffant et d'un accès au joli patio et à la cour arrière.

Une charmante salle d'eau complète le rez-de-chaussée.

Le deuxième étage loge une belle chambre à coucher principale munie de superbes boiseries et d'une pièce-penderie.

Alexandre Parent du studio Point DeVue

La salle de bains, récemment rénovée, possède un plancher chauffant et un puits de lumière. Deux autres chambres à coucher se trouvent à ce niveau; l'une est aménagée en bureau actuellement.

Un nouvel escalier avec rampe en verre mène au sous-sol. Celui-ci fut récemment rénové, à la faveur de quoi il propose des planchers en béton poli chauffants, une grande salle familiale, une salle de bains complète avec douche vapeur et une salle de lavage avec rangement intégré.

Alexandre Parent du studio Point DeVue

Une cour arrière de bonne taille, tranquille et intime, conclut à merveille cette visite.

L’emplacement de la maison est plus qu’idéal, car elle est située au pied de la montagne et à quelques pas du Centre des loisirs de Westmount, du village Victoria, de garderies et d'écoles, du parc Westmount, du métro et de tous les services.

La maison est inscrite par Alfee Kaufman, Liza Kaufman et Lindsay Hart du Kaufman Group chez Sotheby’s International Realty. Le prix demandé est de 1 398 000$.

